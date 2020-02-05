Четырех латвийцев проверили на коронавирус: опасения не подтвердились

Анализы на коронавирус провели четырем латвийцам, во всех случаях болезнь не была подтверждена. Об этом рассказал Совет по кризисному управлению под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Совет в очередной раз заверил, что оснований для паники нет. Латвия полностью готова к возможному появлению больных.

"Единственное, что могу посоветовать, — мойте руки", — заявил во вторник Кариньш.

Русское вещание LTV сообщает, что в рижских аптеках практически невозможно купить медицинские маски — в аптеке аэропорта последнюю купили на глазах журналиста.

"Маски для лица востребованы абсолютно во всех аптеках. Но особенно — здесь, в аэропорту. Ими интересуется каждый второй клиент. По сравнению с прошлым январем, сейчас мы продали в 10 раз больше масок. Все запасы были проданы в течение недели. Нехватку масок испытывают и оптовые поставщики", — объяснила Инга Цируле, представитель Apotheka.

По словам заведующей аптекой Mēness на улице Гростонас возле посольства Китая Иевы Вирзы, спрос на маски среди латвийцев в последние недели также вырос в разы.

Дефицит отчасти объясняется и тем, что большинство таких масок производится в Китае, предполагает телеканал.