Чиновник: первая партия вакцин от Covid-19 будет примерно на 100 тысяч доз
Foto: AP/Scanpix/LETA

Коллективный европейский договор о закупке вакцины от Covid-19 предусматривает, что она появится во всех странах Евросоюза одновременно. При этом в соглашениях с производителями оговорено, что вакцина будет поставляться странам-участницам в несколько заходов. И Латвия в рамках первой поставки может рассчитывать на 100-120 тыс. доз вакцины, признала в эфире дискуссионной программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 глава департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня.

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По словам Ливини, Латвия в свое время заявила, что намерена получить не менее 800 тыс. доз вакцины от Covid-19, но это не значит, что страна сразу получит столько вакцин. Вакцина будет равномерно распределяться между всеми европейскими странами, исходя из числа жителей. При этом препарат будет поставляться партиями — и ни одна страна не получит сразу столько доз, сколько она запросила.

"Общее количество делится на несколько поставок. Это означает, что первая поставка при положительном сценарии может состояться в январе. Это не будут 800 тыс. прививок. Во всех договорах в качестве первой порции прописано около 100-120 тыс. доз вакцин. Затем, в последующих поставках, количество доз будет увеличиваться. Все производители разделили этот процесс на несколько поставок в течение года. Сразу большого количества вакцин не будет", — заявила чиновник.

В Латвии уже действует рабочая группа, которая прорабатывает вопросы логистики и доставки covid-прививок до центров вакцинации, а также организации вакцинации. Первый этап вакцинации, по словам Санты Ливини, займет "определенно месяцы". Что касается доступа вакцины для тех, кто не входит в приоритетную группу, им придется подождать. При самом оптимистичном сценарии — до конца следующего года.

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