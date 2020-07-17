Чиновник: приезжающие в Латвию не возражают против анкетирования

Приезжающие в Латвию люди не возражают против заполнения анкет с указанием последних мест пребывания, которые со вчерашнего дня введены для более успешной борьбы с распространением Covid-19, рассказал заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Вилнис Витолиньш в интервью Латвийскому радио.

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Он отметил, что ответственные службы и перевозчики сумели оперативно начать анкетирование.

Сведения о лицах, прибывающих из стран с высоким риском инфицироваться коронавирусным заболеванием Covid-19, передаются в Государственную полицию, чтобы она контролировала соблюдение ими самоизоляции, а в случаях, когда люди прибывают из стран с низким уровнем риска, анкеты передаются Центру профилактики и контроля заболеваний.

Витолиньш отметил, что штрафов за указание в анкете неправдивых сведений не предусмотрено, однако, если такие случаи будут происходить часто, правительство может рассмотреть их введение. Представитель МВД также признал, что людей, путешествующих индивидуально на своем транспорте, такое анкетирование не охватывает, поэтому нужно надеяться на их ответственность.