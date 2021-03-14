Чиновник РД за услуги консультанта в Rīgas satiksme получил 30 000 евро
Foto: LETA

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme (RS) за несколько лет заплатило 30 000 евро сотруднику Финансового департамента Рижской думы Андрису Коношоноку. Он занимал пост консультанта, сообщает передача "Nekā personīga" на телеканале TV3.

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В конце 2018 года в RS начались финансовые трудности. На предприятие был нанят Анрийс Матисс, которому было поручено сократить расходы и стабилизировать ситуацию в компании. Тогда же из RS начали увольнять консультантов "Согласия. Но, как сообщает телеканал, их место заняли другие консультанты. Среди прочих консультантом стал Коношонок.

По словам Матисса, Коношонока взяли консультантом, поскольку предприятию надо было срочно разработать бюджет, чтобы сократить расходы на 20 млн евро. Нужен был человек, который знает структуру Рижской думы и принципы формирования бюджета. Поэтому выбор пал на Коношонока.

Он участвовал в заседаниях рабочей группы, правления и переговорах с Рижской думой. За эту работу Коношонок получил 2500 евро в месяц. Свою работу на предприятии он продолжил и после утверждения бюджета, и, даже после того, как RS покинул Матисс. В целом за свою работу Коношонок получил 30 000 евро.

Телеканал также сообщает, что Коношонок не был единственным работником самоуправления в RS. С 2017 года несколько договоров с предприятием заключила руководитель Центра защиты данных и информационных технологий Сигне Плуминя. В 2017 году она получила 1650 евро за подготовку коллективного договора с профсоюзом, в 2018 году — 4000 евро за подготовку жалобы в споре между RS и Государственной инспекцией данных.

Как уверяет член правления RS Янис Голубев, предприятие более не нанимает консультантов.

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