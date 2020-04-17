Численность населения Латвии — 1,905 млн человек: смертность по-прежнему опережает рождаемость
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За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 4324 новорожденных, что на 0,1% или шесть детей меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В том числе в марте зарегистрировано 1418 новорожденных, что на 0,6% или 9 детей меньше, чем в марте 2019 года.

За первые три месяца 2020 года зарегистрировано 7216 смертей, что на 6,8% или 523 смерти меньше, чем за соответствующий период 2019 года. В том числе в марте зарегистрировано 2408 смертей, что на 5,2% или 120 больше, что в марте прошлого года.

Таким образом, за первые три месяца этого года число умерших на 2892 человека превысило число новорожденных. В марте число умерших превысило число новорожденных на 990 человек.

За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 1744 брака, что на 10 браков меньше, что за соответствующий период прошлого года. В марте этого года зарегистрировано 538 браков, что на 183 меньше, чем в марте 2019 года.

По предварительным данным, в Латвии на 1 апреля 2020 года проживало 1,905 млн жителей.

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