Численность работников госуправления пока сокращаться не будет
Foto: Shutterstock

Зарплаты и число работников в государственном управлении, возможно, придется сократить, если кризис затянется на все лето. Но это в любом случае будет политическим решением.

РекламаЗакрыть

Таков ответ экспертов, в том числе директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, на вопрос о том, должно ли госуправление проявить солидарность по отношению к частному сектору, где компании одна за другой становятся банкротами, увольняют работников или отправляются в простой, пишет газета Diena.

Цитсковскис также заметил, что в настоящее время загруженность в различных государственных учреждениях совершенно разная. Есть ряд министерств, таких как Министерство финансов, Министерство сообщения, Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, где работа сейчас намного напряженнее, чем до чрезвычайной ситуации. Однако есть и учреждения, где нагрузка, несомненно, снизилась.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

29

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form