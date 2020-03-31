Численность работников госуправления пока сокращаться не будет

Зарплаты и число работников в государственном управлении, возможно, придется сократить, если кризис затянется на все лето. Но это в любом случае будет политическим решением.

Таков ответ экспертов, в том числе директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, на вопрос о том, должно ли госуправление проявить солидарность по отношению к частному сектору, где компании одна за другой становятся банкротами, увольняют работников или отправляются в простой, пишет газета Diena.

Цитсковскис также заметил, что в настоящее время загруженность в различных государственных учреждениях совершенно разная. Есть ряд министерств, таких как Министерство финансов, Министерство сообщения, Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, где работа сейчас намного напряженнее, чем до чрезвычайной ситуации. Однако есть и учреждения, где нагрузка, несомненно, снизилась.