Число больных Covid-19 рижан выросло до 48 человек

Выявленный за последние сутки больной с Covid-19 зарегистрирован в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Он принадлежит к возрастной группе от 30 до 39 лет.
Общее количество активных на данный момент случаев Covid-19 в Риге выросло до 48.
В свою очередь из четырех заболевших, о которых стало известно 27 и 28 июня, трое были зарегистрированы в Риге, а один — в Вентспилсе.
В общей сложности активные случаи Covid-19 на данный момент имеются в 35 самоуправлениях Латвии.
Второе после Риги наибольшее число заболевших Covid-19 зарегистрировано в Приекульском крае, где известно о 39 случаях заражения. Третье наибольшее число заболевших — в Баускском крае, где болеет девять жителей.
Как сообщалось, за последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19.
За прошедшие сутки проведен 861 тест на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 148 777 тестов, заболевание выявлено у 1117 человек.
Выздоровели 932 человека, или 84% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).
В настоящее время Covid-19 больны 153 человека.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.