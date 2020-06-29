Число больных Covid-19 рижан выросло до 48 человек

Выявленный за последние сутки больной с Covid-19 зарегистрирован в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Он принадлежит к возрастной группе от 30 до 39 лет.

Общее количество активных на данный момент случаев Covid-19 в Риге выросло до 48.

В свою очередь из четырех заболевших, о которых стало известно 27 и 28 июня, трое были зарегистрированы в Риге, а один — в Вентспилсе.

В общей сложности активные случаи Covid-19 на данный момент имеются в 35 самоуправлениях Латвии.

Второе после Риги наибольшее число заболевших Covid-19 зарегистрировано в Приекульском крае, где известно о 39 случаях заражения. Третье наибольшее число заболевших — в Баускском крае, где болеет девять жителей.

Как сообщалось, за последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19.

За прошедшие сутки проведен 861 тест на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 148 777 тестов, заболевание выявлено у 1117 человек.

Выздоровели 932 человека, или 84% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).

В настоящее время Covid-19 больны 153 человека.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.