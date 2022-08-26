Число больных Covid-19 в латвийских больницах продолжает снижаться

За минувшие сутки число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии сократилось с 258 до 226 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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За последние сутки госпитализировано 16 пациентов с Covid-19, выписан 41 человек.
У 108 пациентов "Covid-19" является основным диагнозом. У 95 пациентов среднетяжелое течение заболевания, 13 человек — в тяжелом состоянии.
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