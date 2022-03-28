Число больных Covid-19 в латвийских больницах увеличилось до 970 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки увеличилось с 901 до 970 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За последние сутки госпитализированы 110 пациентов с коронавирусом, выписаны 25 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 406 человек, из них у 379 среднетяжелое течение заболевания, 27 человек — в тяжелом состоянии.

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