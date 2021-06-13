Число больных Covid-19 впервые с ноября упало ниже 3000, выявлено 90 новых случаев

В субботу в Латвии подтверждено 90 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Общее количество заболевших за последние 14 дней впервые с 3 ноября упало ниже 3000 до 2932, свидетельствуют расчеты агентства LETA, основанные на данных ЦПКЗ.

Получены данные о смерти пяти пациентов с коронавирусом, находившихся в возрастных группах от 60 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек снизился за сутки с 159,6 до 154,9 случая.

За прошедшие сутки было сделано 6466 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 136 030 человек, скончался 2456 заразившихся Covid-19.