Число госпитализированных больных Covid-19 приближается к 1200 человек
Foto: F64

Число госпитализированных больных Covid-19 приближается к 1200 человек, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшие сутки в стационары доставлены 136 больных Covid-19, 71 человек выписан. Таким образом, в больницах Латвии лечение сейчас проходят 1180 пациентов с Covid-19. Из них 1114 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 66 — в тяжелом.

Перед праздничными выходными, 30 декабря, руководитель департамента качества медицинских услуг Министерства здравоохранения Санита Янка сообщила, что для пациентов с Covid-19 в общей сложности доступны 1083 койки, а еще 101 койку можно перепрофилировать.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии было проведено 5896 анализов на Covid-19 и выявлено 568 новых случаев заражения, скончались 12 инфицированных.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

43

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус