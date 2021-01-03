Число госпитализированных больных Covid-19 приближается к 1200 человек, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки в стационары доставлены 136 больных Covid-19, 71 человек выписан. Таким образом, в больницах Латвии лечение сейчас проходят 1180 пациентов с Covid-19. Из них 1114 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 66 — в тяжелом.

Перед праздничными выходными, 30 декабря, руководитель департамента качества медицинских услуг Министерства здравоохранения Санита Янка сообщила, что для пациентов с Covid-19 в общей сложности доступны 1083 койки, а еще 101 койку можно перепрофилировать.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии было проведено 5896 анализов на Covid-19 и выявлено 568 новых случаев заражения, скончались 12 инфицированных.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.