Число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 933

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 96 пациентов с Covid-19, в том числе шесть больных переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии за сутки сократилось на 53 человека — до 933 пациентов.

В пятницу из стационаров был выписан 131 пациент с Covid-19, а 18 инфицированных скончались.

Из всех находящихся в стационарах пациентов с Covid-19 у 829 человек среднетяжелое течение заболевание, что на 55 больных меньше, чем днем ранее. В свою очередь в тяжелом состоянии находятся 104 человека, что на два пациента больше, чем сутками ранее.