Число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло до 649 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки в больницы Латвии поступили 63 пациента с Covid-19, в том числе один был переведен из другого медучреждения, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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В пятницу из больниц выписаны шесть переболевших Covid-19 пациента, в том числе один переведен в другое медучреждение.

Таким образом, число больных Covid-19 в больницах Латвии увеличилось с 602 в четверг до 649 в пятницу. Из этих пациентов у 573 среднетяжелое течение заболевания, а у 76 — тяжелое.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 279 новых случаев Covid-19, умер один человек.

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LETA

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