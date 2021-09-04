Число "ковидных" пациентов в больницах возросло до 175
Foto: F64

В минувшие сутки в латвийские больницы были доставлены еще 24 пациента с Covid-19. Общее число госпитализированных пациентов за сутки возросло со 170 до 175 человек, сообщает Национальная служба здоровья.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В то же время в минувшие сутки из больниц были выписаны 19 "ковидных" пациентов.

Из всех госпитализированных пациентов у 145 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 30 — в тяжелой.

В последний раз такое число тяжелых пациентов с Covid-19 было зарегистрировано в Латвии 30 июня.

Как уже сообщалось ранее, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) заявил, что главным показателем тяжести эпидемиологической ситуации в стране этой осенью станет именно число госпитализированных пациентов, а не просто число инфицированных Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Снова в школу!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию