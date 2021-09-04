Число "ковидных" пациентов в больницах возросло до 175

В минувшие сутки в латвийские больницы были доставлены еще 24 пациента с Covid-19. Общее число госпитализированных пациентов за сутки возросло со 170 до 175 человек, сообщает Национальная служба здоровья.

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В то же время в минувшие сутки из больниц были выписаны 19 "ковидных" пациентов.

Из всех госпитализированных пациентов у 145 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 30 — в тяжелой.

В последний раз такое число тяжелых пациентов с Covid-19 было зарегистрировано в Латвии 30 июня.

Как уже сообщалось ранее, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) заявил, что главным показателем тяжести эпидемиологической ситуации в стране этой осенью станет именно число госпитализированных пациентов, а не просто число инфицированных Covid-19.