Число не заполнивших при въезде в Латвию анкету Covidpass.lv за сутки сократилось наполовину

После введения более строгого контроля за въезжающими в Латвию людьми ситуация на границах улучшается, и все больше людей регистрируют анкеты в Covidpass.lv, рассказал на Латвийском радио начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

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По его словам, если до этого не регистрировались около 30% приезжих, то за прошедшие сутки этот показатель сократился до 17%. Вчера ГПО сообщила, что 7 декабря было проверено 1124 приезжих, из них 26% не заполнили анкеты, 8 декабря проверено 1796 человек, 22% не заполнили анкеты, а в среду анкеты не заполнили 19% из 1627 проверенных лиц.

Пуятс сообщил, что каждый день пограничники вместе с Земессардзе проверяют в среднем около 1700 человек, при этом стараются, чтобы на границе не возникали очереди. Если выясняется, что въезжающий человек не заполнил анкету Covidpass.lv, его просят это сделать.

Многие из тех, кто не заполнил анкету, говорят, что не знали об этом требовании. Больше всего среди них граждан других стран, поэтому ГПО обратилась к пограничникам Литвы и Эстонии с просьбой информировать население своих стран об этом требовании при въезде в Латвию.

Усиленный контроль за заполнением анкет на сайте сovidpass.lv введен с 7 декабря.