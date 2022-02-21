Число новых случаев Covid-19 немного снизилось, но выросло количество пациентов в больницах

На прошлой неделе, с 14 по 20 февраля, число новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 1,7%, однако увеличилось количество госпитализированных пациентов, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе в стационары в среднем поступали 157 человек в день по сравнению с 147 неделей ранее, на 1,7% увеличилось количество пациентов с тяжелым течением заболевания.

В среднем каждый день недели проводилось 21 627 тестов и при этом выявлялось 9 617 новых случаев. Из всех тестов 12% (18 717 тестов) были выполнены в рамках скрининга в образовательных учреждениях, тогда как 88% (132 670) тестов были проведены среди остального населения. 7% (4 915) положительных случаев коронавируса выявлены в рамках скрининга в учебных заведениях, а 93% (62 407) зараженных оказалось среди остального населения.

Коэффициент репродуктивности вызывающего Covid-19 вируса немного снизился: теперь он равен 1, в то время как на прошлой неделе составлял 1,08.

На прошлой неделе произошло снижение заболеваемости в возрастной группе до 49 лет, но увеличение в возрастной группе старше 50 лет. Рост числа случаев Covid-19 на прошлой неделе был наиболее заметен в Курземе и Риге.

За последнюю неделю заражение коронавирусом происходило так же часто среди людей, получивших первичную вакцинацию, как и среди непривитых, но в 2,1 раза реже инфицировались те, кто получил бустерную вакцину.

ЦПКЗ продолжает напоминать, что среди привитых заболевание чаще всего протекает в легкой форме и гораздо реже требует госпитализации, поэтому соотношение вакцинированных и инфицированных людей всегда следует рассматривать в контексте числа предотвращенных случаев Covid-19 среди населения в целом.

Средний показатель заболеваемости в Европейском союзе и Европейской экономической зоне за неделю снизился до 2962,3. Неделей ранее он составлял 3509,1.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней в Латвии в настоящее время составляет 6795,3 на 100 000 населения (неделю назад — 6005,4). В Эстонии, напротив, за прошедшую неделю показатель снизился и составил 6469,5. Показатель Литвы вырос до 8212,2.