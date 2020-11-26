Число новых случаев подбирается к тысяче, власти Латвии размышляют о локдауне. Главное о Covid-19 на 26 ноября

В среду в Латвии было выявлено крупнейшее суточное число заболевших коронавирусом с начала эпидемии - почти 900 человек. Власти готовятся к введению локдауна во всей стране, но решение об этом правительство будет принимать только на следующей неделе. Тем временем в Европе обнаружена новая образцовая страна, которая лучше всех борется с коронавирусом, - Финляндия. Как же финнам это удается? Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 26 ноября.

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Статистика. В Латвии снова "антирекорд" - в среду, 25 ноября, выявлено 898 новых случаев Covid-19, четыре человека с коронавирусом скончались. Всего в среду было сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%. За сутки было госпитализировано 94 пациента. В больницах лечатся 489 человек с Covid-19. У 458 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 31 пациент находится в тяжелом состоянии.

В этот же день в Литве подтверждено 2104 новых случая заражения коронавирусом, скончались 17 человек. В Эстонии в среду зафиксировано 415 новых случаев Covid-19, умерли два пациента с коронавирусом.

Ограничения, ограничения, ограничения. Министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя новейшую статистику о заболеваемости Covid-19, предупредила, что Латвия приближается к полному локдауну. Если ситуация в ближайшее время не стабилизуется, то строгие ограничения, введенные в 12 самоуправлениях, будут распространены на всю страну. Речь идет об ограничении сферы услуг и торговли, расширении удаленного обучения и других мерах. Вопрос будет выдвинут на рассмотрение в следующий вторник.

Крупная вспышка коронавируса в центре социального ухода. В центре Liepa в Риге Covid-19 заразились примерно 100 клиентов и работники. Зараженные коронавирусом клиенты полностью отделены от остальных. Учитывая количество клиентов, за больными клиентами ухаживают сотрудники с положительным результатом анализа на Covid-19. Сотрудники и клиенты в основном переносят болезнь бессимптомно.

В Латвии срочно вводится пособие по уходу за ребенком. В четверг Сейм в срочном порядке принял ряд поправок к законодательству, разрешающих на определенное время ввести в Латвии новый вид пособия — пособие по присмотру за ребенком (официальное название — пособие помощи по болезни). Уже со следующей недели родители смогут получать пособие, если школьник младше десяти лет вынужден учиться удаленно. Родитель сможет получить формальный лист нетрудоспособности. Более подробно о пособии - в нашем материале.

Мэр Даугавпилса поймали на фейке. На этой неделе большой резонанс вызвало заявление мэра Даугавпилса Игоря Прелатова о том, что статистика заболеваемости коронавирусом в городе раздувается искусственно. Специалисты пояснили, что сказанное градоначальником - это неправда, некоторые напрямую обвинили Прелатова в распространении фейка.

Коронавирус продолжает косить сотрудников Министерства внутренних дел. Covid-19 констатирован у 66 полицейских . Некоторые из полицейских заразились вне работы, а некоторые при исполнении рабочих обязанностей в разных регионах Латвии. Как отмечает полиция, эти случаи заболевания серьезно не повлияли на работу полиции, она работает в обычном режиме.

Бизнес жалуется на бесполезность недавно принятых мер господдержки. Латвийская компания Baltic Restaurants Latvia, одно из крупнейших предприятий сферы общественного питания, просит Министерство экономики пересмотреть меры по господдержке бизнеса, пострадавшего от пандемии Covid-19 и связанных с этим ограничений. В компании отмечают, что в течение ближайших дней Baltic Restaurants Latvia будет вынуждена уволить 250 работников, поскольку не может обеспечить их работой или предоставить пособие за простой.

Коронавирус выявлен у норок в Литве. Коронавирусом заболели норки на одной из звероводческих ферм. Скорее всего, они заразились от одного из работников фермы. Принято решение ликвидировать зверьков из 22 клеток - около 40 норок. Всего на этой ферме содержится около 60 тыс. норок.

Германия будет добиваться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, объяснив такую инициативу ростом заболеваемости коронавирусом. Она также предупредила, что частичный локдаун в Германии будет отменен не раньше начала января - по крайней мере на большей части территории страны.

Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса. Финляндия — одно из тех государств мира, в которых пандемия Covid-19 контролируется успешнее всего. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 ноября, с начала года коронавирус был обнаружен у 22 652 финнов, 388 из них скончались. Ни в одной другой стране Европы нет такого низкого уровня заражения.