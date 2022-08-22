Число новых случаев заражения Covid-19 в стране начинает снижаться

На прошлой неделе, с 15 по 21 августа, количество новых случаев заражения Covid-19 в Латвии впервые за долгое время снизилось на 14,6%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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При этом число больных коронавирусом в больницах продолжает увеличиваться: за предыдущую неделю было госпитализировано на 16% больше пациентов с базовым диагнозом Covid-19.

Снижение числа новых выявленных случаев наблюдается во всех регионах Латвии, более высокой заболеваемость остается в Латгале. Снижение наблюдается во всех возрастных группах.

В странах Евросоюза и Европейской экономической зоны средний показатель заболеваемости Covid-19 также снижается.