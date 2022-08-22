Число новых случаев заражения Covid-19 в стране начинает снижаться
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На прошлой неделе, с 15 по 21 августа, количество новых случаев заражения Covid-19 в Латвии впервые за долгое время снизилось на 14,6%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При этом число больных коронавирусом в больницах продолжает увеличиваться: за предыдущую неделю было госпитализировано на 16% больше пациентов с базовым диагнозом Covid-19.

Снижение числа новых выявленных случаев наблюдается во всех регионах Латвии, более высокой заболеваемость остается в Латгале. Снижение наблюдается во всех возрастных группах.

В странах Евросоюза и Европейской экономической зоны средний показатель заболеваемости Covid-19 также снижается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
SEB RU
DELFI Brand Studio
Iedvesmai