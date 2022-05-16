Число пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 189 человек

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за выходные дни уменьшилось со 195 до 189 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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За три последних дня госпитализировано 19 пациентов с коронавирусом, выписаны восемь человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 45 пациентов, из них у 39 среднетяжелое течение заболевания, состояние шести человек — тяжелое.
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