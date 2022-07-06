Число пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось несущественно
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки уменьшилось со 147 до 143 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За последние сутки госпитализированы 24 пациента с Covid-19, выписаны 27 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 65 пациентов, в том числе у 62 среднетяжелое течение заболевания, три пациента — в тяжелом состоянии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Образование британского качества — в Риге!
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium