Число пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось несущественно

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки уменьшилось со 147 до 143 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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За последние сутки госпитализированы 24 пациента с Covid-19, выписаны 27 человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 65 пациентов, в том числе у 62 среднетяжелое течение заболевания, три пациента — в тяжелом состоянии.
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