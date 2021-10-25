Число пациентов с Covid-19 в больницах выросло до 1444 человек

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 1352 до 1444 человек, в том числе за минувшие сутки госпитализировано 162 пациента с коронавирусом, выписано 40, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время в больницах находится 1284 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 160 человек — тяжелое.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 938 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 25 октября пациенты с Covid-19 в латвийских больницах распределились по возврастным группам следующим образом. Возраст больных в среднетяжелом состоянии: 0-9 лет (12 человек), 10-19 лет (10 человек) 20-29 лет (20 человек), 30-39 лет (79 человек), 40-49 лет (117 человек), 50-59 лет (195 человек), 60-69 лет (268 человек), 70-79 лет (262 человека), 80-89 лет (273 человека), 90-103 года (48 человек). Возраст пациентов в тяжелом состоянии: 30-39 лет (шесть человек), 40-49 лет (19 человек), 50-59 лет (39 человек), 60-69 лет (55 человек), 70-79 лет (33 человека), 80-89 лет (восемь человек).