Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах немного уменьшилось

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки уменьшилось со 173 до 167 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки госпитализированы 20 пациентов с Covid-19, выписаны 23 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 86 пациентов, в том числе у 84 среднетяжелое течение заболевания, два человека в тяжелом состоянии.