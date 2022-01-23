Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах превысило 700 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с Covid-19 в больницах на этих выходных превысило 700, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализирован 81 пациент с Covid-19, выписаны 16 человек. Общее число пациентов в больницах увеличилось за сутки с 633 до 719 человек.

В настоящее время в стационарах находятся 630 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 89 человек тяжелое.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил в начале января, что правительству придется принимать решения о новых ограничениях для борьбы с Covid-19, если число новых случаев заражения коронавирусом превысит 3000 в день, а количество пациентов в больницах достигнет 800, при этом именно число пациентов в больницах будет оцениваться как решающий показатель. На этой неделе в каждый рабочий день фиксировалось более 3000 заражений.

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