Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось до 189

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки уменьшилось со 199 до 189 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, выписаны 36 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 83 пациента, в том числе у 82 среднетяжелое течение заболевания, один человек в тяжелом состоянии.