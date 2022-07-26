Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось до 189

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки уменьшилось со 199 до 189 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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За прошедшие сутки госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, выписаны 36 человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 83 пациента, в том числе у 82 среднетяжелое течение заболевания, один человек в тяжелом состоянии.
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