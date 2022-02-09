Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 1100

В течение суток число пациентов, инфицированных коронавирусным заболеванием Covid-19, в латвийских больницах увеличилось c 1051 до 1100, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки был госпитализирован 191 пациент с Covid-19, выписано из больниц - 124 пациента.

Среди всех лечащихся в больницах пациентов, инфицированных коронавирусом, - у 568 человек Covid-19 является основным диагнозом. У 496 пациентов заболевание проходит в среднетяжелой форме, 72 человека находятся тяжелом состоянии.