Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 919 человек

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 886 до 919 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В настоящее время у 846 находящихся в стационарах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, состояние 73 пациентов тяжелое.

За минувшие сутки госпитализированы 153 пациента с Covid-19, выписаны 107 человек.

Согласно предоставленным НСЗ данным, из всех госпитализированных пациентов с Covid-19 у 507 человек (55,17% общего числа) это основной диагноз.