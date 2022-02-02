Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 919 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 886 до 919 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время у 846 находящихся в стационарах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, состояние 73 пациентов тяжелое.

За минувшие сутки госпитализированы 153 пациента с Covid-19, выписаны 107 человек.

Согласно предоставленным НСЗ данным, из всех госпитализированных пациентов с Covid-19 у 507 человек (55,17% общего числа) это основной диагноз.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Чему мы научились, работая удаленно
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei