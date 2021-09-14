Число пациентов с диагнозом Covid-19 в латвийских больницах приближается к 300

В латвийские больницы за минувшие сутки поступило 48 пациентов с Covid-19, при этом общее количество госпитализированных выросло с 274 до 292, свидетельствует актуальная информация, предоставленная Национальной службой здравоохранения.

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За прошедшие сутки 27 пациентов с Covid-19 выписаны из медицинских учреждений.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 266 пациентов с заболеванием средней степени тяжести и 26 пациентов с тяжелым течением болезни.

В последний раз зафиксированный вчера суточный показатель в 48 госпитализированных был превышен 26 мая и тогда составил 52 пациента.

Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Латвии было выявлено 460 новых случаев заражения Covid-19 и получена информация о восьми смертельных случаях, согласно информации, собранной Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели вырос с 260,3 случаев на 100 000 жителей вчера до 272,1 случаев сегодня. За последние 14 дней общее количество заболевших достигло 5 151, при этом в последний раз общее количество заболевших за двухнедельный период, превышающее рубеж 5000, был зафиксирован 31 мая.

Из всех выявленных случаев 354 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 106 инфицированных были вакцинированы.