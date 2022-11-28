Число получателей жилищного пособия в Риге возросло на 60%

По сравнению с прошлым годом число получателей жилищного пособия возросло на 60%, признал в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 исполнительный директор Риги Янис Ланге.

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Прогнозируется, что число получателей жилищного пособий и объем средств, выделяемый на выплату пособий, увеличится еще больше из-за удорожания жизни, сообщает агентство LETA, ссылаясь на исполнительного директора.

Ланге пояснил, что у жителей остается гораздо меньше денег после оплаты счетов, поэтому им нужна поддержка со стороны муниципалитета.

Мы рассчитываем на то, что количество заявок еще будет возрастать, так как ожидается еще более холодная погода, что ведет к увеличению сумм в коммунальных счетах, сказал Ланге.

Здесь можно подробно узнать, как получить жилищное пособие.

Увеличение финансирования выплаты жилищных пособий и рост числа получателей таких пособий в 2022 году связано не только с повышением тарифов на энергоресурсы, природный газ, вывоз мусора, но и с тем, что теперь к сумме гарантированного минимального дохода (GMI) применяются коэффициенты. Применение коэффициентов расширяет круг домохозяйств, имеющих право получать пособие. То есть, теперь на помощь могут претендовать домохозяйства с более высокими доходами, чем прежде.

Например, если в январе 2021 года в домохозяйстве из одного трудоспособного человека должны были оставаться после оплаты жилищных расходы оставаться не более 109 евро на необходимые нужды, то в январе 2022 года уже 163,5 евро, а в октябре — 327 евро.

Рижское самоуправление напоминает, что каждый задекларированный в столице житель имеет право претендовать на жилищное пособие для покрытия квартплаты, управления жильем и других коммунальных платежей, если после оплаты этих расходов остается менее 327 евро на первое или единственное лицо в семье и 228 евро за каждого последующего человека в семье.