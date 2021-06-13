Число привитых первой дозой вакцины от Covid-19 впервые в июне превысило число тех, кто получил вторую дозу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В субботу среди привитых от Covid-19 впервые в этом месяце было больше людей, получивших первую прививку, чем вторую, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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При этом общее количество людей, привитых за сутки, уменьшилось наполовину. Если в минувшую субботу привиты были 11 029 человек, то вчера — 5463 человека.

Вчера 2250 человек получили первую дозу Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, а 944 человека были вакцинированы вакциной производства Johnson & Johnson, для которой требуется всего одна доза. 2269 человек получили вторую дозу Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca.

Вакцинацию проводили 30 учреждений.

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 28% населения, а 22% населения завершили процесс вакцинации.

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LETA

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