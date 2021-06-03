Число студентов педагогических направлений сократилось более чем вдвое: государство ищет выход

На программы, связанные с педагогикой и педагогическими науками, в 2020 году было зачислено более 1700 студентов, а закончили эти программы 1240. Двадцать лет назад эти цифры составляли соответственно 5090 и 3896, пишет Diena.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По сравнению с другими программами высшего образования на педагогических отсев студентов сравнительно невелик — образование завершают 84,6% при среднем показателе 60,4%. Большинство — 70% — учатся в этой сфере за плату, предпочитая заочное обучение и совмещая учебу с работой в отрасли. Однако более ранний выход студентов на рынок труда и введение краткосрочных программ обучения все равно не могут уменьшить проблему нехватки кадров в учебных заведениях. Хотя статистика показывает, что две трети учителей приходят в профессию в первые два года после учебы, они часто бросают школу уже через пять лет, ссылаясь на выгорание.

Из примерно 100 миллионов евро, выделенных на бюджетные места в вузах, около 4 миллионов евро приходится на эту сферу. Министерство образования и науки сообщило, что для перехода к полностью оплачиваемым государством программам педагогики и педагогической науки необходимо изыскать дополнительные 15,1 миллиона евро. С 2022 года при распределении государственных средств больше внимания будет уделяться не только количеству студентов, но и успеваемости.

В рамках подготовки к введению нового учебного содержания несколько лет назад была начата реформа педагогического образования, включая значительные изменения в структуре и содержании учебных программ. "Это означает, что большое количество программ обучения в этой области будет быстро сокращаться. Это будет происходить постепенно. Упор делается на учебу на рабочем месте, что особенно касается новой годичной программы Mācītspēks, которая предназначена для людей с высшим образованием ", — рассказала Даце Янсоне, заместитель директора департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки.