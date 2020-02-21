Число туристов в Юрмале за год выросло на 5,4% — за счет шведов и украинцев

В 2019 году Юрмалу посетило на 5,4% туристов больше, чем в 2018 году, сообщает LETA. Сильнее всего увеличилось число туристов из Швеции — на 31,6% и с Украины — на 28,7%, а также из Израиля, Германии, Белоруссии и Литвы.

Юрмала — второй по посещаемости иностранными туристами город Латвии после Риги. 67% от общего количества туристов приехали из других стран, 33% — из других городов Латвии. Количество местных туристов тоже увеличилось — на 4,3%.

В Юрмалу ездят не только летом — с октября по декабрь город посетило на 8,7% туристов больше, чем за аналогичный период 2018 года. В это время в Юрмалу едут в основном местные туристы.

"В декабре в курортных гостиницах Юрмалы было на 40% больше туристов из Латвии, а также из Литвы и России", — рассказала глава Юрмальского центра информации для туристов Александра Страмкале. По ее словам, зимой многие едут поправить здоровье в санатории.

При этом самый значительный рост туризма наблюдался в летние месяцы — Юрмалу посетило на 23% гостей больше, чем летом 2018 года. 83% из них были иностранцами.

Летом в Юрмалу едут туристы из Литвы, России, Израиля и Великобритании, а туристы из Эстонии и Швеции равномерно едут круглый дом.