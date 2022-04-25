Число украинских беженцев в Латвии превысило 24 тысячи человек
Foto: LETA

С момента вторжения России в Украину в Латвии зарегистрированы 24 246 украинских беженцев, свидетельствуют актуальные данные Министерства внутренних дел (МВД).

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За это время 18 360 человек получили документы на проживание с разрешением на трудоустройство, а комиссиями гражданской обороны в самоуправлениях Латвии были размещены 9484 человека.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе признал, что темпы притока беженцев заметно замедлились и значительного увеличения их числа в ближайшие недели не ожидается.

Несмотря на это, по мнению министра внутренних дел Марии Голубевой, необходимо рассмотреть вопрос об оказании поддержки беженцам, которые уже прибыли и решат остаться в Латвии более чем на три месяца. Уже сейчас ясно, что Латвии придется оказывать поддержку тем людям, которые не смогут найти работу самостоятельно. Их количество станет известно в ближайшие два месяца. До тех пор должна наступить ясность о реалистичном пакете поддержки, соответствующем возможностям Латвии, пояснила Голубева.

В настоящее время местные органы власти принимают беженцев пропорционально численности населения в самоуправлении.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине с тех пор, как 24 февраля в страну началось вторжение российских войск.

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