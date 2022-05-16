Число украинских беженцев в Латвии приближается к 29 000
Foto: LETA

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 28 920 украинских беженцев, свидетельствует актуальная информация Министерства внутренних дел (МВД).

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На сегодня 23 066 беженцам выданы виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а 10 691 лицо воспользовалось помощью комиссий по гражданской обороне по расселению. Это означает, что остальные находят место жительства самостоятельно или останавливаются у друзей и родственников, пояснила ранее глава МВД Мария Голубева.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Как уже сообщалось, правительство недавно утвердило план поддержки украинских военных беженцев на сумму до 116,277 млн евро. Он предусматривает оказание помощи 40 000 гражданских лиц Украины.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение в эту страну.

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