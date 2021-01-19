Число умерших от Covid-19 в Латвии превысило 1000 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 812 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 29 человек.

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Двое умерших были в возрастной группе 45 - 55 лет, ещё двое в возрасте 55 - 65 лет, в возрастной группе 65 - 75 лет скончались четверо, а 15 скончавшихся были в возрасте от 75 до 85 лет. Шестеро умерших были в возрасте от 85 до 95 лет.

Общее число умерших от Covid-19 в сумме составляет 1012 человек. Это 1,78% от всех заболевших.

Всего в понедельник проведены 13 629 анализов, доля положительных результатов составила 6%.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 56 720 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник в стационары поступил 121 пациент Covid-19, в том числе четверо перевезены. Всего в больницах лечатся 1157 пациентов, из них 95 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 107 пациентов, в том числе четверо перевезены.

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