Число умерших в Латвии в первом квартале 2021 года выросло на 28%
Foto: F64

В первые три месяца 2021 года зарегистрировано 8 976 умерших. Это на 1944 или 28% больше, чем в первую четверть 2020 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Существенный рост смертности начался в октябре прошлого года. За первую четверть 2021 года умерло на 9% больше человек, чем за последнюю четверть 2020 года. Больше всего умерших зарегистрировано в январе — 3,5 тысячи. Это наибольшее количество умерших за месяц в последние 20 лет.

Уменьшилась и рождаемость. За три месяца 2021 года зарегистрировано 4 024 новорожденных — на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Население страны за эти месяцы в сумме уменьшилось почти на пять тысяч человек.

В первом квартале было зарегистрировано 1260 свадеб, что на 500 свадеб или на 28% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

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