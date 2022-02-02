Число выявленных за сутки заражений Covid-19 впервые перевалило за 10 000
Foto: LETA

Во вторник, 1 февраля, в Латвии выявлено 10 610 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти 23 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (два человека), 50-59 лет (три человека), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (шесть человек), 80-89 лет (пять человек)90-99 лет (четыре человека). Среди умерших - 20 были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, три человека были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 4221 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6389 человек были вакцинированы. Всего во вторник было сделано 27 869 тестов на Covid-19. Доля позитивных результатов составила 39,1%.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 4898,1 до 5190,1 случаев

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 412 401 жителей Латвии.

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