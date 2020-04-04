Число заболевших Covid-19 в Латвии превысило 500

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 16 новых заболевших Covid-19, в целом инфицировано 509 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1182 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 19 380 человек.

В больницах находится 29 пациент с Covid-19, у 26 заболевание средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии. Днем ранее сообщалось о 31 госпитализированном, у 28 было заболевание средней тяжести.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о смерти пожилой пациентки с коронавирусом, однако причиной ее смерти был не коронавирус.