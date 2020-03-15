Число заболевших COVID-19 в Латвии выросло до 30 человек

За прошедшие сутки обследование на коронавирус COVID-19 прошли 244 пациента. Четыре анализа оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Таким образом, общее число заболевших достигло 30 человек. С начала распространения болезни в Латвии были проверены 910 человек.

Как уже сообщалось, все, кто возвращается из регионов распространения COVID-19, должны на две недели самоизолироваться и следить за состоянием здоровья. При появлении симптомов необходимо сообщить об этом 113.

С 17 марта Латвия закрывает всё международное пассажирское сообщение. В стране 12 марта была объявлена чрезвычайная ситуация. Запрещены собрания больше 50 человек, закрыты школы. Ограничения будут в силе до 14 апреля.