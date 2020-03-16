Число заболевших COVID-19 в Латвии выросло до 34 человек

В Латвии констатированы новые случаи заболевания коронавирусом COVID-19, и сейчас число инфицированных достигло 34 человек. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Центр профилактики и контроля заболеваний в твиттере сообщает, что за прошедшие сутки проверены 237 человек с подозрением на COVID-19, четыре анализа оказались положительными. В целом к настоящему моменту анализы в Латвии взяты у 1147 человек.

По словам Винькеле, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой. Она также сообщила, что рассматриваются новые меры по ограничению распространения вируса.

Как уже сообщалось, все, кто возвращается из регионов распространения COVID-19, должны на две недели самоизолироваться и следить за состоянием здоровья. При появлении симптомов необходимо сообщить об этом 113.

С 17 марта Латвия закрывает все международное пассажирское сообщение. В стране 12 марта была объявлена чрезвычайная ситуация. Запрещены собрания больше 50 человек, закрыты школы. Ограничения будут в силе до 14 апреля.