Число заболевших коронавирусом в Латвии выросло до 18

Констатирован еще один случай заболевания Covid-19 в Латвии. Таким образом, число заболевших выросло до 18. Об этом сообщает LETA со ссылкой на директора Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний Юрия Перевощикова.

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Последний пациент заразился во Франции, где в последние дни инфекция Covid-19 распространяется очень быстро. Всего в пятницу зафиксировано два случая заболевания, один из них утром, второй — вечером.

Центр контроля и профилактики заболеваний выясняет, с кем контактировали заболевшие.