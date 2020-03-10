Число заболевших коронавирусом в Латвии выросло до восьми

Подтверждено еще два случая заболевания коронавирусом. Заболевшие вернулись из Италии, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки на коронавирус COVID-19 было проверено 30 человек, два анализа дали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии достигло восьми. Семь из них вернулись 7 марта из итальянского курортного города Червиния.

На текущий момент проверку на коронавирус прошли уже 274 латвийца. На карантине находятся 160 человек.

В понедельник, 9 марта, МИД расширил список стран, которые настоятельно не рекомендует посещать. Теперь в нем 21 страна. Это США, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Египет, Франция, Греция, Ирак, Исландия, Канада, Кувейт, Великобритания, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Таиланд, Германия, Швеция.

Ранее МИД призывал не посещать без особой необходимости Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания — повышенная температура тела, кашель, воспаление горла — следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар.

Люди, которые приехали из регионов, где распространяется COVID-19, но у них отсутствуют признаки заболевания верхних дыхательных путей, могут продолжать свою привычную жизнь и выполнять рабочие обязанности. Этим лицам рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья в течение 14 дней с момента отъезда с затронутой инфекцией территории.

Консульская служба Латвии объявила, что в ближайшее время не сможет оплатить подданным страны обратный билет на родину, если купленный заранее билет неиспользуем. Помимо этого, консульская служба не покрывает расходы, связанные с дополнительным нахождением путешественников за рубежом. Помочь могут лишь советами насчет затронутых Covid-19 регионов и мер предосторожности, а также общения с местными властями.