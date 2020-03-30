Число заразившихся Covid-19 медицинских работников выросло до 14

В настоящее время известно, что новой коронавирусной инфекцией Covid-19 заразились 14 медицинских работников, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

Ранее сообщалось о десяти заболевших Covid-19 медработниках.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, помимо ранее известных случаев — трех заразившихся Covid-19 медработников Резекненской больницы, онколога больницы Страдиньша и двух стоматологов в Риге, ЦПКЗ получил информацию о еще двух врачах-стоматологах, которые могли заразиться на одном и том же мероприятии, в котором участвовали представители зарубежных стран.

Также в центр поступила информация о заражении медсестры из амбулаторного учреждения и водителя машины скорой помощи.

Перевощиков отметил, что рост случаев заражения среди медицинских работников свидетельствует о том, что это одна из главных групп риска. Поэтому особенно важно медиков информировать об обстоятельствах, в которых может произойти заражение Covid-19.