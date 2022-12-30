Число земессаргов в Латвии приблизилось к 10 000

В этом году в ряды Земессардзе принят 2 271 новых бойцов, что в три раза больше показателя 2021 года. Сейчас число земессаргов в Латвии приближается к 10 000 человек, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

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На профессиональную службу в Национальных вооруженных силах (НВС) и на учебу в Национальную академию обороны рекрутированы 407 граждан Латвии.

В этом году Латвия значительно укрепила обороноспособность государства, вкладывая средства как в материально-техническое обеспечение НВС так и в повышение профессионализма солдат и национальной гвардии.

В 2022 году НВС провела около 120 военных учений, в том числе совместно с военнослужащими стран-союзников НАТО. Также латвийские вооруженные силы имеют хороший опыт пребывания в статусе принимающей страны, так как помимо постоянной боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии также присутствовали солдаты из США и Дании.

Развивая боевые возможности, сухопутные войска продолжили проект механизации, заказав более 200 бронетранспортеров Patria с колесной формулой 6x6, которые производятся в Латвии.

В свою очередь, Военно-воздушгые силы получили первые два из четырех американских вертолетов Black Hawk, заказанных Латвией в декабре этого года. Также усилены возможности противовоздушной обороны вооруженных сил за счет заказа комплексов RBS-70 NG и противоогневые радары 1Х производства компании Saab.

Возможности непрямой огневой поддержки также укрепляются за счет приобретения минометных боеприпасов и транспортных средств, а приобретение беспилотников продолжается.

Министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) подчеркивает, что "Латвия укрепляет свой потенциал национальной обороны посредством тесного сотрудничества с нашими союзниками, но в 2023 году мы должны сделать еще один шаг, сформировав у каждого гражданина Латвии понимание своей роли и ответственности в сфере национальной обороны".