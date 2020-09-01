Член ЦИК Мальцев выступает против утверждения результатов выборов в РД

На внеочередных выборах в Рижскую думу были нарушены конституционные принципы демократии, поэтому результаты не стоит утверждать, считает член Центральной избирательной комиссии Александр Мальцев, передает LETA.

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По мнению члена ЦИК, выборы - это самый важный в демократии процесс, в котором нет мелочей. Только последовательное и точное соблюдение желания граждан может стать легитимной основой для передачи власти политическим силам. А на участках внеочередных выборов в Рижскую думу были допущены существенные нарушения, и в результате этого у части избирателей украли возможность выразить свою волю, указал Мальцев.

Мальцев считает, что хотя закон и позволяет признать конверты негодными, это противоречит Конституции, которая гласит, что у каждого гражданина Латвии есть право участвовать в выборах и своим голосом влиять на формирование учреждения, представляющего его. Аргумент, что негодные конверты составляют лишь 0,2% от общего числа голосов - формален, сказал Мальцев.

“Участвовать в выборах или нет - это личный выбор каждого гражданина. Однако любой, кто воспринял выборы своим гражданским долгом и голосовал, имеет право требовать, чтобы его волю уважали”, - уверен Мальцев.

Учитывая это всё, член ЦИК считает, что на выборах в Рижскую думу были нарушены принципы демократии и результаты выборов не следует утверждать.

Как уже сообщалось, на участке в Рижском Пушкинском лицее были обнаружены 419 негодных конвертов, а в Рижской классической гимназии 208 таких конвертов. Избирательные бюллетени в них признаны также негодными. Сейчас этот инцидент расследует Служба государственной безопасности.