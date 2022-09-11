Член правления Latvijas gaisa satiksme Александровича покинула свой пост

Член правления компании Latvijas gaisa satiksme Илзе Александровича покинула свой пост, сообщает агентство LETA со ссылкой на Firmas.lv.

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Илзе Александровича занимала этот пост с июня 2020 года по 8 сентября этого года.

Председатель правления Давидс Тауриньш и член правления Иварс Свиридовс продолжают работать в правлении Latvijas gaisa satiksme. Согласно уставу Latvijas gaisa satiksme правление компании состоит из трех членов.

Latvijas gaisa satiksme является 100% государственным предприятием, в обязанности которого входит обеспечение пользователей воздушного пространства авиационными услугами.