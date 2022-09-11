Член правления Latvijas gaisa satiksme Александровича покинула свой пост
Foto: DELFI

Член правления компании Latvijas gaisa satiksme Илзе Александровича покинула свой пост, сообщает агентство LETA со ссылкой на Firmas.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Илзе Александровича занимала этот пост с июня 2020 года по 8 сентября этого года.

Председатель правления Давидс Тауриньш и член правления Иварс Свиридовс продолжают работать в правлении Latvijas gaisa satiksme. Согласно уставу Latvijas gaisa satiksme правление компании состоит из трех членов.

Latvijas gaisa satiksme является 100% государственным предприятием, в обязанности которого входит обеспечение пользователей воздушного пространства авиационными услугами.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai