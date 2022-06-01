Член SEPLP: идея создания общественного телеканала на русском языке не получила политическую поддержку

На данный момент история об общественном телеканале на русском языке — завершена, отметила в интервью Latvijas Avīze член Совета по общественным электронным масс-медиа (SEPLP) Санита Уплея-Егермане.

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Уплея-Егермане напомнила, что у этого вопроса долгая история, он стал актуальным не только после начала войны России в Украине, когда в Латвии в очередной раз стало понятно, что многие жители страны черпают информацию из российских пропагандистских каналов и следует политическому нарративу агрессора. Еще до того, как Совет по общественным электронным масс-медиа (SEPLP) приступил к работе, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) уже разработал концепцию мультимедийной платформы нацменьшинств, которая функционировала бы в Интернете, рассказала представитель SEPLP. Одновременно проходили дискуссии о том, как охватить ту часть аудитории, которая не использует активно Интернет, но смотрит телевидение. Поэтому на канале LTV7 были сохранены новости на русском языке. Но концептуально идея заключалась в том, чтобы создать отдельный канал с различными программами и новостями на русском языке — примерно на четыре часа вещания.

"Финансирования на эти цели не было предусмотрено и его планировалось запросить позже. (…) Политически идея телеканала на русском языке не поддержана, поскольку была отвергнута министром культуры и не получила поддержку в коалиции. Деньги не выделены, поэтому как минимум на данный момент эта история завершена. Нужно ли это сделать в будущем? Я уже ранее была скептична настроена к созданию такого телеканала и свое мнение, если меня спрашивали, не скрывала. Я сомневаюсь, что латвийские русскоязычные хотели бы смотреть по содержанию что-то иное, чем то, что показывали годами и что отвечает их убеждениям", — сказала Уплея-Егермане.

По ее словам, идея о том, что просто давая информацию на русском языке, можно будет обратиться к этим людям и изменить их убеждения, достаточно наивна, но действия политиков вокруг этого вопроса определяются "осознанием того, что нельзя пускать на самотек, нужно что-то делать. Хотя бы пытаться".

"В 2012 году в Латвии был референдум о государственном языке, который очень ясно задал направление, в котором мы должны двигаться. У государственных учреждений нет мандата на расширение присутствия русского языка", — добавила Уплея-Егермане.