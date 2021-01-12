Членов правительства Латвии хотят привлечь к популяризации вакцинации

К популяризации вакцинации от Covid-19 должны привлекаться профессиональные медицинские организации, а также члены правительства, заявили участвовавшие в заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам политики и представители здравоохранения.

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Комиссия обратила внимание на ситуацию в Даугавпилсской региональной больнице, где на вакцинацию по-прежнему согласилась только десятая часть сотрудников. Во время заседания член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов заявил, что информация о вакцинации, доступная на сайтах и в буклетах государственных учреждений, не убеждает средний и младший медицинский персонал делать прививки, потому что они черпают информацию из социальных сетей, где активно распространяется различного рода дезинформация.

Поэтому Семенов призвал Министерство здравоохранения привлекать к информационной кампании опытных, уважаемых медиков и предоставлять больше информации непосредственно в социальных сетях.

Депутат Сейма Анда Чакша сообщила, что Латвийская ассоциация медсестер готовит для коллег семинар о вакцинации против Covid-19, и Минздраву следует поддержать подобные инициативы в других профессиональных организациях.

Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис предложил членам Кабинета министров и депутатам Сейма также подать пример, сделав прививки против коронавируса.