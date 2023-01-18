Члены Рижского отделения "Согласия" осудили призыв Барташевича быть нейтральными к России

Члены Рижского отделения партии "Согласие" и депутаты фракции "Согласия" в Рижской думе думе осудили призыв своего сопартийца, многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича быть нейтральными к России.

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Как проинформировали агентство LETA в партии, на прошлой неделе состоялась дума партии "Согласие", на которой выступили возможные кандидаты в председатели партии.

В своей презентации мэр Резекне, как один из кандидатов, заявил, что Латвии следует быть нейтральным государством, что противоречит с членством Латвии в ЕС и НАТО, утверждает LETA.

Барташевич призвал называть преступную войну России против Украины конфликтом, призвал рассчитывать на возможную победу России и рекомендовал договориться о гарантиях безопасности с российской стороны.

Рижское отделение "Согласия" напоминает, что Кремль бомбил Украину через два дня после заседания думы партии. В городе Днепр ракета разрушила многоэтажный жилой дом, в результате чего погибли десятки людей, в том числе женщины и дети, еще больше получили ранения, а сотни остались без крыши над головой посреди зимы.

Члены рижского отделения "Согласия" утверждают, что ракета, запущенная Кремлем в Днепре, уничтожила точно такую ​​же серийную многоэтажку, как в Болдерае, Плявниеках, Резекне или Даугавпилсе. Мэр Днепра теперь должен организовать спасательную операцию, похороны погибших, приютить семьи, оставшиеся без крова, и обеспечить жителей теплом и светом.

Это потому, что Кремль разрушает критически важную инфраструктуру Украины и бомбит жилые дома.

Позиция, предложенная Александром Барташевичем, неприемлема для "Согласия", считают члены партии, так как полностью противоречит интересам избирателей, населения Латвии в целом, русскоязычного населения страны, а также жителей Латгалии.

Такая позиция угрожает будущему, свободе, безопасности и благополучию Латвии.

Поэтому правление Рижской организации "Согласия" и фракция "Согласия" в Рижской думе считают, что после этих заявлений возможное избрание Барташевича на пост лидера партии может привести к расколу в партии и, не исключено, что ее полной ликвидации.

Члены Рижского отделения партии не видят возможности работать под руководством такого политика, который не способен осудить абсолютное зло, а вместо этого пытается найти возможности для оправдания зла.

Члены Рижского отделения "Согласия" категорически осуждают позицию Барташевича в отношении войны России против Украины.