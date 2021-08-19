Чмилите-Нильсен: противников вакцин в Литве и Латвии объединяет символика

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что противников прививок вакцин от коронавируса в Литве и Латвии объединяет используемая на протестах символика.

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"Что в настоящее время связывает Вильнюс и Ригу? Оказывается, не только гибридные угрозы от Лукашенко, но и звезды Давида, а также другие символы на протестах против прививок", — написала спикер парламента в своем фейсбуке, отметив, что это выяснилось в разговоре с председателем парламента Латвии Инарой Мурнице.

"Это заставляет задуматься, насколько искренним является радикальная гражданская позиция некоторых инициаторов, а насколько она стимулируется "со стороны". Уже ранее я говорила, что после общения с главами парламентов нескольких стран услышала, что протесты против законов о партнерстве в разных частях Европы также были очень похожими. Теперь сценарии повторяются", — написала председатель литовского Сейма.

Она полагает, что в настоящее время "создается иллюзия угрозы, которая представляется достаточно одинаково, используются одинаковые символы".

"При помощи манипуляции символами на протесты призывают недовольных людей. Тех, кто хочет перемен, но не до конца понимает, в какую компанию может попасть. Увы, но сегодняшняя усталость — это очень благоприятная среда для манипуляций негативными эмоциями", — заявила Чмилите-Нильсен.

Во вторник 5 тыс. человек собрались на митинг у Сейма в Вильнюсе против ограничений, вводимых правительством для людей, которые не привились. Часть участников акции держали плакаты, на которых представители власти сравнивались с лидерами нацистской Германии, а люди сравнивали противников вакцинации с евреями во время Второй мировой войны — прикрепили к одежде звезды Давида. После митинга часть протестующих устроила беспорядки, в ходе которых пострадало 18 полицейских. Было задержано 29 участников беспорядков.