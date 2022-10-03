Чрезвычайная ситуация на границе с Беларусью обошлась примерно в 4 млн евро

Чрезвычайная ситуация на границе с Белоруссией обошлась службам внутренних дел и Министерству обороны дополнительно как минимум в четыре миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные агентства LETA о решениях правительства с осени прошлого года.

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Каждый раз правительство выделяло деньги из средств на непредвиденные случаи. МВД уже подготовило новый проект решения правительства о выделении денег, на этот раз на 638,25 тыс. евро. Большая часть расходов касается оплаты труда сотрудников органов внутренних дел за сверхурочную работу, доплат, приобретения инвентаря и топлива, расходов, связанных с искателями убежища.

Правительство Латвии с 11 августа прошлого года объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе. В настоящее время она продлена до 10 ноября.

В указанное финансирование не включены другие расходы, связанные с укреплением безопасности границы с Беларусью, например, строительство ограждения.

Ожидается, что Латвия также будет вынуждена потратить средства и на усиленную охрану границы с Россией после объявления мобилизации в этой стране. В приграничных с Россией регионах чрезвычайная ситуация объявлена до 27 декабря.